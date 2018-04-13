Instagram’dan Bir Özellik Daha: İsim Etiketi

Snapchat’in kötüye gitmesinin bir başka nedeni de kendisinden özellik kopyalayan diğer sosyal medya uygulamaları. Bunların başında Facebook’un sahip olduğu Instagram geliyor. Instagram, Snapchat’ten bir özellik daha kopyaladı. Snapchat üzerinden barkod okutarak arkadaş ekleme özelliği şimdi Instagram’a geldi.

Instagram bu özelliğe isim etiketi adını verdi. Hiçbir isim yazmadan beya herhangi bir arama yapmadan arkadaşınızı kamerayla eklemenizi sağlıyor. Instagram bu özelliği biraz daha geliştirmiş. Arttırılmış gerçeklik ile çekilen özçekimleri tarama yöntemiyle kişiyi tanıyıp arkadaşınız olarak eklemeniz mümkün oluyor.

Bu özellik Instagram üzerinde şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı tarafından deneniyor. Yakın zamanda testin başarılı olmasıyla birlikte herkese sunulacak. Snapchat maalesef birazda diğer sosyal medya uygulamaları yüzünden geri gitmeye devam edecektir. Birazda kullanıcılarını dinlemesi gerekiyor elbette.