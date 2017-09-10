İnstagram’da Yoruma Kapatılmış Gönderi Sonradan Yoruma Nasıl Açılır?

İnstagram’da bazı yorumlardan rahatsız olup paylaştığınız gönderileri yorum yapmaya kapatmış olabilirsiniz. Peki, daha sonra bu yaptığınızdan bir şekilde pişman olup tekrar yorum alma özelliğini açmak isterseniz ne yapmanız gerekir? Bu yazımızda ne yapmanız gerektiğini anlatacağız.

Eğer gönderiyi paylaşırken yorum yapmayı kapat kısmında ekrana dikkatli baktıysanız olaydan haberdarsınız demektir.

Hangi gönderi için yorum almayı açmak istiyorsanız onun sağ üst köşesinde yer alan üç noktaya tıklayın.

Karşınıza gelen seçenekler arasında yorum yapmayı aç yazıyor olacak. Ona tıklarsanız gönderinize yorum yapabililirler.