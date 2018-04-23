Instagram’da Yeni Arayüz Dönemi

Kendini geliştiren bir başka sosyal medya uygulaması Instagram daha kullanışlı ve kullanıcı dostu bir arayüz için arayışa girmiş ve yeni gelecek olan arayüz oldukça kullanışlı görünüyor. Kısaca Instagram’ın yeni yüzünden bahsedelim.

Şu an Android üzerinde test edilen bu yeni arayüzün amacı daha fazla insanın birbiriyle etkileşimde olması, insanların daha çok birbirini takip etmesi ve daha fazla paylaşım yapıp paylaşım keşfetmek olduğunu söyleyesek yanlış olmaz.

Instagram üzerinde gezinirken en üst kısımda konu etiketleri yer alacak. Bu etiketler altında paylaşım yapmış herkesin (takip etmeseniz bile) paylaşımları görülecek. Bunun yanında ayrıca hashtaglerde yer alacak. Konu hakkında daha özele girmek için bu kısım kullanılacak. Bu sayede sizlere paylaşımlarda daha çok hashtag ya da ilgili hashtag kullandığınız zaman sizi takip etmeyen insanlarda paylaşımlarınızı görüp eğer ilgi duyarlarsa sizleri takip edebilecek.