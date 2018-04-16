Instagramda Verilerinizi İndirebileceksiniz

Instagram, dünyanın en çok kullanılan görsel tabanlı sosyal medya uygulaması yakın zaman içinde bir araç yayınlayarak kişilerin bütün profilini yaptığı herşeyi indirmesini sağlayacak. Aslında buradaki amaç Avrupa yasalarına uyum sağlamak ama kişiler de bu değişiklikten oldukça fayda sağlayacak.

Veri indirme aracı en geç mayıs ayında kullanıma sunulacak. Bu araç sayesinde bütün paylaştığınız fotoğraf ve videoları bilgisayarınıza indirebileceksiniz. Buradaki artınız ise bu verileri başka bir sosyal medya ağına altarabileceksiniz.

Verilerinizi koruma altına alıp yedekleme gibi kullanmakta mümkün. Zira yok yere hesabı silinen ve bütün paylaşımları giden bir sürü de insan bulunuyor. Bu açıdan da önemli bir yenilik olacak.

Facebook’tan sonra diğer sosyal medya siteleri de kendilerine oldukça dikkat etmek zorundalar.