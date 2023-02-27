Instagram’da Takipçi Nasıl Artırılır?

Instagramda Daha Çok Kişiye Ulaşmak İçin Ne Yapmalı?, Instagram Sayfasında Etkileşim Neden Düşer?, Hikaye İzlenme Nasıl Arttırılır?, 2023’te Instagram Etkileşimi Nasıl Artırılır?, Detaylar yazımızda…

Etkileşim artma oranı hesabınızda bulunan takipçiler ile orantılıdır. Fazla sayıda takipçisi olan kişilerin etkileşim oranı yüzde 2-5 arasında yer alırken 1000 takipçisi olan bir hesabın etkileşim oranı yüzde 10’a kadar çıkabilmektedir. Bunun temel nedeni Instagram algoritmasının etkileşim oranını hesaplarken seçmiş olduğu bazı durumlardır.

Örnekler; bir gönderinin ne kadar beğeni almış olduğu, altına yapılan yorumlar ve bu yorumlara gönderi sahibinin ne kadar cevap verdiği, hikayelerde yer alan yorumlar ve hikayelerinize eklemiş olduğunuz anket ve soru cevaplar ile takipçileriniz ile kurmuş olduğunuz iletişimler bunlardan bazılarıdır. Takipçi sayısının artması da etkileşim oranı ile doğrudan ilişkili olduğundan instagram takipçi hilesi ile ücretsiz olarak Bayigram.com’da istediğiniz kullanıcıya takipçi gönderebilirsiniz.

Instagramda Daha Çok Kişiye Ulaşmak İçin Ne Yapmalı?

Yaratıcı hashtag kullanımları, hakkınızda kısmında URL’nizin bulunması, sektörünüzdeki insanları yakından takip etmeniz, etiketlendiğiniz fotoğrafları profilinizden kaldırmanız, yaratıcı etiketler ile sadece belli bir kitleye hitap etmeniz daha fazla kişiye ulaşmanızı ve takipçi sayınızı artıracaktır.

Pratik bir çözüm olarak takipçi paketi satın alabilir ya da takipçi hilesi ile ücretsiz takipçi gönderimini Bayigram internet sitesinden ücretsiz olarak sağlayabilirsiniz. Takipçi sayınızın artması ise popülerliğinizi artıracağından firmaların dikkatini çeken hesaplar arsında yerinizi almış olacaksınız. Bu sayede firmalar reklam anlaşmaları ile işbirlikleri vererek kazanç sağlamanıza olanak sağlayacaktır.

Instagram Sayfasında Etkileşim Neden Düşer?

Etkileşim oranının düşmesinde en etkili sebep takipçilerin Instagram kullanım oranlarının düşmesidir. Aktif olmayan kullanıcıların gönderilerinize olan iletişimi de zayıflar. Bu durum sayfanıza olan güveni zedeler ve “keşfet” de görülme oranınızı da azaltır. Takipçilerinizin hesaplarınıza olan ilgisinin artması için dikkat çekici ve farklı içeriklere yer vermeli düzenli zamanlarda paylaşım yapmalısınız.

Hikaye İzlenme Nasıl Arttırılır?

Hikayelerinizi dikey şekilde paylaşmanız, konum bilgisi eklemeniz, hashtagler kullanmanız ve takipçileriniz ile iletişim kurabileceğiniz anket ve soru cevap uygulamaları ile hikaye izlenme oranlarınızı artırabilirsiniz. Ayrıca BayiGram.com ’da yer alan hikaye izlenme paketi satın alabilirsiniz. Üstelik 1000 story izlenme +100 izlenme hediyesi ile 8,99 TL ve süper hızlı teslimat garantisi ile Instagram kullanıcılarına sunulmaktadır.