Instagram’da Profilimi Nasıl Gizlerim?

Instagram, bildiğiniz üzere bir multimedya sosyal paylaşım sitesi. Fotoğraf ve video paylaşma özelliklerinin yanında Snapchatten alıntı bir hikayeler özelliği ve her sosyal medya uygulamasının olmazsa olmazı mesajlaşma özelliği de bulunuyor. Twitter’da olduğu gibi Instagram’da da eğer isterseniz insanların sizin içeriklerinizi görmesini kapatabiliyor sadece takipçilerinize bu hakkı veriyorsunuz.

Instagram profil gizleme nedir?

Instagram profil gizleme özelliği alakasız ya da daha doğrusu sizin izin vermediğiniz insanların sizi takip edememesidir. Bu hem gizlilik hem de güvenlik açısından önemlidir. Profiliniz gizliyse sizi takip etmesine izin vermediğiniz hesaplar sadece profil fotoğrafınızı ve kullanıcı adınızı görebilir.

Instagram profil nasıl gizlenir?

Bu işlem için çok basit bir kaç adımı takip etmenizde fayda var,

Profil fotoğrafınızdan profilinize geçiş yapın. 3 çizgi sigesine tıklayın Açılan sayfanın altında ayar simgesini göreceksiniz tıklayın. Gizlilik ve güvenlik satırına tıklayın. Hesap gizliliği satırına girin. Burada aktif edebileceğiniz bir kısım var.

Buradan hesabınızı gizli yapabilir ya da gizliliği kaldırabilirsiniz.