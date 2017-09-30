İnstagram’da Paylaştığınız Fotoğrafları Otomatik Kaydetme

İnstagram’da paylaştığımız fotoğraflar eğer istemezsek telefonumuza kaydolmuyor. Tabi siz İnstagram’ın kendi kamerasını kullanıp fotoğraf çekerseniz. Eğer önce kendi kameranızdan fotoğraf çekerseniz o zaman haliyle telefona kaydolur. Eğer İnstagram’ın kendi kamerasını kullanırsanız ayar değişikliği yapmadığınız sürece fotoğraflar kaydolmaz. Bu yazımızda bu ayar değişkiliğinin nereden yapıldığını anlatacağız.

Eğer İnstagram kamerasından çekip paylaştığınz fotoğrafların kaydolmasını istiyorsanız;