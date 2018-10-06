Instagram’da Paylaşımdan Önce Videonun Sesini Kısmak

Instagram, dünyanın en çok kullanılan multimedya sosyal medya sitesi olarak dikkatimizi çekiyor. Bu platformda hergün milyonlarca video oynatılıyor. Peki siz videolarınızı paylaşmadan önce sesini kısmak isterseniz ne yapmalısınız? Videoyu paylaşmadan önce sesini kapatmak isterseniz, ses duyulmasın derseniz aşağıdaki adımları takip edin.

Hikayeler kısmını açın

Paylaşacağınız videoyu seçin

Ya da kameradan videonuzu çekin

Paylaşma kısmına gelemden bir önceki adımda ekranın sağ üst kısmında yer alan hoparlör kısmından ses paylaşımı kapatın.

Peki hikaye değil de normal paylaşımda sesi nasıl kapatacaksınız?

Normal paylaşım alanında yani gönderilerinizde sesi kısmak için, + simgesinden videonuzu seçin. Boyutlandırmayı ayarlayın. İleri dedikten sonra filtre ekranına geleceksiniz. Bu kısımda ayrıca yine ekranın bir köşesinde hoparlör butonunu görebilirsiniz. Kapatın.

Bu şekilde basitçe sessiz videolar paylaşmanız imkanı var.