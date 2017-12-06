İnstagram’da Paylaşılan Fotoğraf Aynı Anda Facebook’ta Nasıl Paylaşılır?

En çok kullanılan sosyal medya isimlerinden ikisi Facebook ve İnstagram’dır.Fotoğraflarımızı bu ikisinde mutlaka ayrı ayrı paylaşırız. İkisinde de çok sayıda takipçimiz olabilir. Bu nedenle iki platformda da fotoğraflarımızı paylaşmak isteriz. Ayrı ayrı paylaşım yapılması işi uzatacağından İnstagram bu işe bir çözüm yolu getirmiştir. Bu yazımızda bu çözüm yolundan bahsedeceğiz.

İnstagram’da paylaştığınız bir fotoğraf aynı anda Facebook’ta yayınlanabilir. Bunun için İnstagram’ın paylaşım ekranında ufak bir butonu etkin etmeniz yeterli olacaktır. Sırayla anlatmak gerekirse;

Öncelikle İnstagram’ın fotoğraf paylaşma ekranına giriyoruz.

Ardından fotoğrafımızı ekliyoruz. Karşımıza gelen ekranda Facebook yazacak. Orada Facebook ile giriş yapmanız gereken bir buton yer alacak. Facebook ile giriş yapın.

Facebook ve İnstagram’ı birbirine bağladığınız zaman Facebook profil adınız yazacaktır. Profil adınızın sağ tarafında yer alan butonu aktif hale getirin.

Butonu aktif hale getirdiğiniz zaman fotoğrafınız aynı zamanda Facebook’ta da paylaşılacaktır.