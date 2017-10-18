İnstagram’da Koleksiyon Nasıl Oluşturulur?

İnstagram’da bazen o kadar güzel şeyler paylaşılıyor ki onlara ara ara tekrar bakmak istiyorsunuz. Onları kaybetmemek için bir şeyler yapmak istiyorsunuz. İşte bu yazımızda da anlatacağım konu beğendiğiniz gönderileri kaybetmemek için size yardımcı olması amacıyla anlatılacaktır.

İnstagram’da koleysiyon adında bir özellik var. Bu özelliği kullanarak beğendiğiniz gönderileri komple bir yerde topluyorsunuz. Koleksiyonlar kısmına girdiğiniz zaman kaybetmemek istemediğiniz gönderiler orada yer alıyor olacak. Şimdi de sıra bunu nasıl yapacağınıza geldi. Koleksiyon oluşturmak son derece basit ve kısadır.

İnstagram’da koleksiyon oluşturmak için;

Öncelikle hangi gönderiyi koleksiyonunuzun içine yerleştirmek istediğinize karar verin. Ardından gönderinin altında yer alan görselde kırmızı kutu içerisine alınan butona basılı tutun.

Bu adımda da karşınıza koleksiyona vermek istediğiniz ismi yazmanız gereken yer çıkacak. İsmi verip onaylayın.

Bu adımın ardından koleksiyonunuz oluşmuş olacak. Peki, koleksiyona nerede ulaşacaksınız?

Koleksiyona ulaşmak için profilinize gidin. Bu adımdan sonra sağ üst köşede yer alan kurdele işaretine tıklayın. Koleksiyonlar karşınıza gelecektir.



İnstagram’da bu şekilde koleksiyon oluşturabilir, beğendiklerinizi koruma altına alabilirsiniz.