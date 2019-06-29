Instagram’da İzinli Uygulamaları Kaldırma

Bir çok sosyal medya sitesiyle belirli uygulamalara, oyunlara ya da sitelere girebiliyoruz. Facebook ve Twitter hatta VK bunların en popülerleri. Başka sitelere girmek için buradaki profillerinizi girmek istediğiniz siteye hızlı bir şekilde verip profil oluşturmanız mümkün oluyor. Instagram bu konuda çok yaygın kullanılmasa da bazı uygulama ve siteler Instagram ile giriş yapma seçeneğine sahip.

Instagram ile izin verilen siteler

Instagram izinli uygulamalar nedir derseniz, Instagram profilinizle giriş yaptığınız ya da Instagram profilinizi paylaştığınız uygulama ya da siteler diyebiliriz.

Bu tür site ya da uygulamaları Instagram hesabınızdan kaldırmak isterseniz aşağıdaki yolu takip edebilirsiniz.

Bilgisayar üzerinden Instagram hesabınıza girin.

Profilinize girin. Sağ üst köşeden.

Sayfanın ortasında ise ilginç çizilmiş bir çark var. Tıklayın.

Karşınıza bir küçük açılır sayfa çıkacak buradan izinli uygulamalar satırına tıklayın.

Bu kısımda Instagram hesabınıza erişmesine izin verdiğiniz uygulama ve siteleri görebilirsiniz.

Bu kısımdan isterseniz izinleri değiştirin isterseniz tamamen kaldırın.