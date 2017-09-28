İnstagram’da İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması Nedir, Nasıl Aktif Edilir?

İnstagram’ın güvenlik önlemlerinden biri olan iki faktörlü kimlik doğrulaması giriş yaptığınız sıralarda size yardımcı olur. Örneğin farklı bir cihaza ilk defa giriş yaptığınızda giriş yapanın siz olduğunu anlaması için SMS yöntemini kullanır. Her giriş yapmaya çalıştığınızda SMS’e gelen giriş kodunu girmeden hesaba giriş yaptırtmaz.

İnstagram’daki iki farklı kimlik doğrulama özelliğini aktif etmek için;

Öncelikle profilinize girin. Ardından sağ üst köşede yer alan üç nokta işaretine tıklayın.

Karşınıza seçenekler menüsü gelecek. Seçenekler menüsünde iki faktörlü kimlik doğrulama seçeneğini bulun ve aktif edin.

Gerekli açıklamaları size orada da yapacaktır.

Bu işlemin ardından yukarıda tanımını yaptığımız iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğiniz aktif olacaktır.