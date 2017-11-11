İnstagram’da Hücresel Veri Kullanımı Nasıl Azaltılır?

Siz de İnstagram’da gezinirken telefonunuzun fazla internet kullanmasından mı şikayetçisiniz? Eğer veri problemi yaşıyorsanız yazımızı kontrol ederek veri kullanımınızı azaltabilir, internetinizi daha verimli kullanabilirsiniz.

İnstagram’da veri kullanımını azaltmak için;

Öncelikle sağ alt köşede yer alan insan figürüne tıklayın. Profilinize geçiş yapmış olacaksınız. Profilinizde iken sağ üst köşede üç nokta butonu yer alıyor olacak. Ona tıklayarak seçenekler kısmına geçiş yapın.

Seçenekler kısmında ayarlar adı altında bir buton yer alıyor olacak. Butonda hücresel veri kullanımı yazacak. Ona tıklayın.

Burada iki seçenek var. Biri varsayılan seçeneğidir ki normal internet kullanımını içerir. Diğer de daha az veri kullan seçeneğidir. Veri kullanımınızı sınırlar. Eğer ikinci seçeneği seçerseniz veri kullanımınız azaltılacaktır.

Yazımıza son vermeden şu uyarıyı da yapalım. Eğer veri kullanımını azaltmak için ikinci seçeneği seçerseniz o zaman fotoğrafların yüklenme süresi uzayabilir.