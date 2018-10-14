Instagram’da Hikayelere Uzun Videolar Koymak

Instagram’ın yeni özelliğini çok seveceğinizi düşünüyoruz. Bu özellikle birlikte doğrudan olmasa bile Instagram’ın bu yeni özelliğinin de yardımıyla hikayelere 15 saniyeden uzun videoları yükleyebileceksiniz. Bu yeni yöntem tam bir video atmıyor ama videonuzu 15 saniyelik parçalara otomatik böldüğü gibi birbirinin devamı gibi hikayelere ekliyor. Bu nedenle tek tek uğraşarak atmak zorunda kalmıyorsunuz. İşte detaylar,

Instagram’ın yeni özelliğiyle birlikte hikayeler kısmına bir yenilik daha geliyor. Daha önceden Instagram hikayelerinde video paylaşacaksanız bunu ya 15 saniyelik yapmak zorundaydınız ya da kendiniz bölüp atmak zorundaydınız. Şimdi durumlar değişti.

Instagram Hikayelere bundan sonra video paylaşmak istediğiniz zaman istediğiniz uzunlukta video kaydı yapmanız mümkün. Artık sistem bu uzun videoları otomatik olarak böleceği gibi ayrıca bunları kendi sıralayacak. Örneğin 1 dakikalık video hikayelerinize 4 parça şeklinde sırasıyla atılacak. Bu sayede uğraşmayacaksınız.

Yeni instargam özellikleriyle karşınızda olacağız.