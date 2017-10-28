İnstagram’da Etiketlendiğiniz Fotoğrafları Nasıl Görüntülersiniz?

İnstagram’da arkadaşlarınız sizi fotoğraflarına etiketlerse bildirim alıyorsunuz. Bildirime tıkladığınız zaman elbette hemen fotoğrafa yönlendiriliyorsunuz. Ancak üzerinden zaman geçtikten sonra fotoğrafa erişmek istediğinizde uzun uzadıya o fotoğrafı aramak zorunda mı kalacaksınız, yoksa bunun daha kolay bir yolu var mı?

İnstagram’da etiketlendiğiniz fotoğraflarınızı kısa yoldan görmek için;

Öncelikle profilinize giriş yapın.

Profilinizde üst kısımda görselde işaretli olarak gördüğünüz butona tıklayın.

O butona tıkladığınızda etiketlendiğiniz fotoğraf varsa orada çıkacaktır. Benim etiketlendiğim fotoğraf olmadığından bende çıkmadı.

Ayrıca şunu da belirtelim. Etiketlenme sistemi elle mi olacak, yoksa otomatik mi? Eğer her fotoğrafta etiketlenmek istemiyorsanız el ile seçeneğini seçeceksiniz. Etiketlerin otomatik olarak profilinize eklenmesini istiyorsanız otomatik ekleme seçeneğini seçebilirsiniz. Otomatik ya da el ile seçeneğini değiştirmek için de etiketlendiğiniz fotoğraflarınızın gösterildiği alana gittiğiniz zaman sağ üstte üç nokta butonu var. Ona tıklamanız gerekiyor. Ardından istediğinizi seçip kaydetmeniz yeterli oluyor.