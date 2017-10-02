Ä°nstagramda Belli KiÅŸilerin YorumlarÄ± NasÄ±l Engellenir?

Ä°nstagram Ã¼zerinden yorum engelleme gÃ¼venlik ve gizlilik ayarlarÄ± geliÅŸtirildi. Bundan sonra daha Ã¶zel sekilde belirlediÄŸiniz kiÅŸilerin yorum yapmalarÄ±nÄ± engelleyebilirsiniz. Ya da belirli kiÅŸilerin yorum yapmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilirsiniz. Bu sayede sizi rahatsÄ±z edecek yorumlardan kurulduÄŸumuz gibi bÃ¼tÃ¼n yorum Ã¶zelliÄŸini de kapatmamÄ±ÅŸ oluyoruz. Peki Ä°nstagram da yorum engeli nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

Ä°nstagram uygulamasÄ± iÃ§inden seÃ§enekler – ayarlar – yorumlar kÄ±smÄ±na gidiyoruz. Burada bir kaÃ§ seÃ§enek bulunuyor.

GÃ¶rselde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z Ã¼zere bir Ã§ok seÃ§enek var. Ä°lk seÃ§enekte kimlerin yorum yapacaÄŸÄ±na izin verebilirsiniz. Bu kategorilerin disinda kalanlar yorum yapamaz. Ä°kinci seÃ§enekte kiÅŸileri direkt engelleyebilirsiniz. Sadece onlar yorum yapamaz. DiÄŸer seÃ§enekler daha genel.

Bu sekilde Ä°nstagram Ã¼zerinde daha temiz bir sayfanÄ±z olabilir.