NasÄ±l YapÄ±lÄ±r ?

Ä°nstagram’da Belirli KiÅŸilerden Hikayeleriniz NasÄ±l Gizlenir?


15 saat Ã¶nce
Yazar TarÄ±k
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8 Kez Okundu

Ä°nstagram’da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hikayelerinizin bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼lmesini istemiyorsanÄ±z yazÄ±mÄ±zdan faydalanabilirsiniz. SeÃ§tiÄŸiniz kiÅŸiler paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hikayelerinizi gÃ¶remez.

  • Ã–ncelikle Ä°nstagram’da profilinize girin. Profilinize girdiÄŸiniz zaman saÄŸ Ã¼st kÃ¶ÅŸede Ã¼Ã§ nokta butonuna tÄ±klayÄ±n.
  • KarÅŸÄ±nÄ±za seÃ§enekler adÄ±nda bir menÃ¼ gelecek. O menÃ¼de hikaye ayarlarÄ±nÄ± bulun.
  • Hikaye ayarlarÄ±na girdiÄŸiniz zaman hikayeyi gizle seÃ§eneÄŸini gÃ¶receksiniz. 0 kiÅŸi yazan yere tÄ±klayÄ±n. Burada hangi arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n hikayenizi gÃ¶rmesini istemiyorsanÄ±z onlarÄ± seÃ§in.
  • Gerekli seÃ§imleri yapÄ±p onaylayÄ±n.

Onaylama iÅŸleminin ardÄ±ndan seÃ§tiÄŸiniz kiÅŸiler artÄ±k hikayelerinizi gÃ¶remeyecektir.

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