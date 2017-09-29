Ä°nstagram’da Belirli KiÅŸilerden Hikayeleriniz NasÄ±l Gizlenir?

Ä°nstagram’da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hikayelerinizin bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼lmesini istemiyorsanÄ±z yazÄ±mÄ±zdan faydalanabilirsiniz. SeÃ§tiÄŸiniz kiÅŸiler paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hikayelerinizi gÃ¶remez.
- Ã–ncelikle Ä°nstagram’da profilinize girin. Profilinize girdiÄŸiniz zaman saÄŸ Ã¼st kÃ¶ÅŸede Ã¼Ã§ nokta butonuna tÄ±klayÄ±n.
- KarÅŸÄ±nÄ±za seÃ§enekler adÄ±nda bir menÃ¼ gelecek. O menÃ¼de hikaye ayarlarÄ±nÄ± bulun.
- Hikaye ayarlarÄ±na girdiÄŸiniz zaman hikayeyi gizle seÃ§eneÄŸini gÃ¶receksiniz. 0 kiÅŸi yazan yere tÄ±klayÄ±n. Burada hangi arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n hikayenizi gÃ¶rmesini istemiyorsanÄ±z onlarÄ± seÃ§in.
- Gerekli seÃ§imleri yapÄ±p onaylayÄ±n.
Onaylama iÅŸleminin ardÄ±ndan seÃ§tiÄŸiniz kiÅŸiler artÄ±k hikayelerinizi gÃ¶remeyecektir.
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