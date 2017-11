İnstagram’da Beğendiğiniz Gönderilerin Listesine Nasıl Ulaşırsınız?

Yavaş yavaş büyüyen İnstagram kendini gelitşirmeye devam ediyor. Oldukça fazla kullanıcıya sahip olan İnstagram’ın bu defa anlatacağımız özelliği maziyle alakalı. Maziyle ne alakası mı var?

Uzun zamandır İnstagram kullananlar her gün yüzlerce şey beğeniyorlar. 2 yıldır İnstagram kullandığınızı varsayın. Her gün beğendiğiniz yüzlerce şey 2 yılın ardından kocaman bir arşiv oluşturur. Eğer beğendiğiniz paylaşımlar paylaşımcı tarafından silinmezse İnstagram’ın tuttuğu listeden neleri beğendiğinizi görebiliyorsunuz. Hem de hiçbir şekilde dosya vs indirmeden.

İnstagram’da beğendiğiniz gönderilerin listesine ulşamak için;

Öncelikle sağ alt köşede yer alan insan simgesine tıklayıp profilinize ulaşıyorsunuz. Ardından sağ üstte çıkan dişli çarka tıklıyorsunuz.

Ayarlara girdiğiniz zaman karşınıza “beğendiğiniz gönderiler” adında bir kısım çıkacak. Oraya tıklayın.

Beğendiğiniz gönderilere tıkladığınız zaman en üstte en son beğendiğiniz gönderiler olmakla birlikte tüm beğendiğiniz gönderileri görebilirsiniz.

Bu şekilde İnstagram mazinize gidebilir, iki yıl önce bunu beğenmişim ne saçma diyebilirsiniz.