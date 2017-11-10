İnstagram’a Diğer Sosyal Ağ Hesapları Nasıl Bağlanır?

İnstagram hesabınıza birçok sosyal ağ hesabınızı bağlayabiliyor ve paylaşımlarınızı anında İnstagram’da paylaşırken bağlantı kurduğunuz hesaplarınızda da paylaşabiliyorsunuz. Bu sayede ekstra paylaşma işinden kurtulmuş oluyorsunuz. Peki, bunu nasıl yaparsınız?

İnstagram’a diğer sosyal ağ hesaplarınızı bağlamak için;