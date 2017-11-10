İnstagram’a Diğer Sosyal Ağ Hesapları Nasıl Bağlanır?

İnstagram hesabınıza birçok sosyal ağ hesabınızı bağlayabiliyor ve paylaşımlarınızı anında İnstagram’da paylaşırken bağlantı kurduğunuz hesaplarınızda da paylaşabiliyorsunuz. Bu sayede ekstra paylaşma işinden kurtulmuş oluyorsunuz. Peki, bunu nasıl yaparsınız?
İnstagram’a diğer sosyal ağ hesaplarınızı bağlamak için;
- Öncelikle sağ alt köşede yer alan insan simgesine dokunun. Karşınıza profiliniz gelecek. Profilin sağ üst köşesinde üç nokta butonu yer alıyor. Ona tıklayıp seçenekleri açın.
- Ardından karşınıza gelen menüde “bağlantılı hesaplar” adında bir seçenek yer alıyor olacak. Ona dokunun.
- Bağlantılı hesaplara girdiğinizde orada birçok sosyal medya ismi göreceksiniz. Hangi hesabınızı bağlantılı hale getirmek istiyorsanız buradan yapabilirsiniz.
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