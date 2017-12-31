Ä°nstagram YÄ±lbaÅŸÄ± GÃ¼ncellemesi

HayatÄ±mÄ±zÄ±n tam anlamÄ±yla iÃ§ine giren sosyal medya siteleri bir bir gÃ¼ncelleniyor, snapchat oldukÃ§a fazla ses getirince instagram da ona benzemek iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor. Hatta instagramin yavaÅŸ yavaÅŸ snapchat klonu olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dair haberler sÄ±k sÄ±k yapÄ±lÄ±yor.

YÄ±lbaÅŸÄ± yaklaÅŸtÄ± ve instagram yÄ±lbaÅŸÄ± temalÄ± bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼ncelleme alacak. Elbette snapchat ile hayatimiza giren bir sÃ¼rÃ¼ ilginÃ§ filtre yÄ±lbaÅŸÄ± temasÄ±yla instagramda bu gÃ¼ncellemeyle bize sunulacak.

Buz, kar, soÄŸuk ve noel ile ilgili bir Ã§ok filtre bu gÃ¼ncellemeyle birlikte sunulacak ve uzun zamandÄ±r bilinen ayrica nefret edebileceÄŸiniz bir Ã¶zellik de hayatÄ±mÄ±za girecek. Ä°nstagram Direct Ã¶zelliÄŸi artÄ±k ayrÄ± bir uygulama olarak karsimiza Ã§Ä±kacak instagram Ã¼zerinden mesaj gÃ¶nderilmeyecek. TÄ±pkÄ± Facebook usulÃ¼ mesajlaÅŸma olacak.

Bence Facebook bÃ¼tÃ¼n uygulamalarÄ±nÄ±n mesajlaÅŸma Ã¶zelliÄŸini tek bir uygulamada toplasÄ±n Facebook Whatsapp, instagram hepsi aynÄ± yerden eriÅŸilebilir olsun.