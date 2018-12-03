Instagram YakÄ±n ArkadaÅŸlar Ã–zelliÄŸi Nedir?

YakÄ±n arkadaÅŸlar Ã¶zelliÄŸi Instagram iÃ§in kullanÄ±ma sunuldu. Bu yeni Ã¶zelliÄŸin ne iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± okuduÄŸunuz zaman oldukÃ§a faydalÄ± bulacaksÄ±nÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ bu Ã¶zellik sayesinde uzun sÃ¼ren zahmetli bir iÅŸten kurtulmuÅŸ oluyorsunuz. Ä°ÅŸte Instagram hikayeler iÃ§in gelen yakÄ±n arkadaÅŸlar Ã¶zelliÄŸi.

Instagram hikayeler Ã¶zelliÄŸinde hikayenizi gÃ¶rmesini istemediÄŸiniz bir Ã§ok takipÃ§iniz olabilir. Bunun iÃ§in yapmanÄ±z gereken Ã¶nceden bu insanlarÄ± engellemekti. Uzun bir sÃ¼reÃ§ olan engelleme iÅŸlemini artÄ±k yapmanÄ±za gerek yok. Åžimdi sadece yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± belirliyorsunuz. Bu Twitter’da listeler, Facebook’ta Ã§evrelere benziyor.

YakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± belirledikten sonra hikayelerinizi sadece bu grupla paylaÅŸabiliyorsunuz. Bu sayede bu gruptan baÅŸka kimse paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶remez. Bununla birlikte daha sonra birini de bu gruba kolayca ekleyip baÅŸkalarÄ±nÄ± da paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±za ekleyebilir gÃ¶rmesini saÄŸlayabilirsiniz.

Hepsi bir yana bir baÅŸka paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±z iÃ§in herkesin gÃ¶rmesini saÄŸlayabilir ya da yine baÅŸka bir paylaÅŸÄ±mda yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla paylaÅŸÄ±mda bulunabilirsiniz.