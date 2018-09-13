Instagram Video Etiketleme Özelliği

Uzun zamandır sadece fotoğraf etiketlemeye izin veren Instagram, yeni bir özelliği test ediyor. Test edilen bu özellik sayesinde bundan sonra sadece fotoğraflar değil videolar da etiketlenebilecek. Bu sayede videolar daha özel olarak kişilere erişebilir olacak.

Instagram’ın ürün satışlarına önem vereceğini daha önce yazdığımız yazılarda duyurmuştuk. Aslında video etiketleme özelliği de biraz bunun için geliyor. Şirketler sadece fotoğraflarla ürün pazarlamayacak ayrıca ürün videolarını kişileri etiketleyerek pazarlamalarını daha da güçlendirebilecekler. Zira videoların ürünün pazarlanmasında oldukça etkili olduğunu söylemek mümkün.

Video etiketleme özelliğinin tıpkı fotoğraf etiketleme özelliği gibi çalıştığını bir testte görüyoruz. Zira kişilerin etiketlendiği bir videoyu Instagram üzerinden yayınlamışlar. Bir kullanıcı da bunu fark etmiş. Özelliğin bütün kullanıcılara ne zaman sunulacağı şimdi bilinmiyor. Yakın zaman içinde tam sürümde yayınlanacaktır. Instagram sık sık gelen güncellemeleriyle dikkatimizi çekiyor.