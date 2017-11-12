Nasıl Yapılır ?

İnstagram Uygulamasına İkinci Hesap Nasıl Eklenir?


3 saat önce
Yazar Tarık
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Akıllı telefonumuzda kullandığımız İnstagram uygulamasını iki ayrı hesapla kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

İnstagram uygulamasında ikinci hesabınızı açmak için;

  • Öncelikle her zaman olduğu gibi profilinize girip sağ üst köşede yer alan üç nokta butonuna tıklayın.
  • Karşınıza gelen seçenekler menüsünün en altında yer alan “hesap ekle” butonuna tıklayın.
  • Hesap ekle dediğiniz zaman hesabınızı girebileceğiniz ekrana yönlendirileceksiniz. Yönlendirildiğiniz ekranda kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek ikinci hesabınızı açabilirsiniz.

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