İnstagram Uygulamasına İkinci Hesap Nasıl Eklenir?

Akıllı telefonumuzda kullandığımız İnstagram uygulamasını iki ayrı hesapla kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?
İnstagram uygulamasında ikinci hesabınızı açmak için;
- Öncelikle her zaman olduğu gibi profilinize girip sağ üst köşede yer alan üç nokta butonuna tıklayın.
- Karşınıza gelen seçenekler menüsünün en altında yer alan “hesap ekle” butonuna tıklayın.
- Hesap ekle dediğiniz zaman hesabınızı girebileceğiniz ekrana yönlendirileceksiniz. Yönlendirildiğiniz ekranda kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek ikinci hesabınızı açabilirsiniz.
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