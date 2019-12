Instagram titreşim özelliği nedir?

Instagram yeni bir özelliğini test ediyor. Bu özellik sayesinde Instagram’ın daha aktif kullanılması bekleniyor. Sık sık yeni özellikleri güncelleştirme ile getiren Instagram’ın çok sevileceği düşünülen bir özelliği yakında kullanıcılara sunması bekleniyor. Peki nedir bu titreşim özelliği ve nasıl kullanılacak?

Bu özellik sayesinde birisi paylaşımınızı beğendiği zaman bu beğeni özellikle bir titreşimle bildirilecek. Sadece beğeniler için geçerli olacak bu özellik sayesinde beğeni geldiği zaman doğrudan bilginiz olacak.

Özelliğin kullanılması için bildirim ayarlarından özelliği açmanız ve Instagram’a da yetki vermeniz gerekecek. Özellik açıldığı zaman beğeni geldiğinde bildirim titreşim olarak gelecek. Normalde beğeni geldiği zaman standart Instagram bildirimi geliyor. Bununla birlikte uygulama içinden beğenenleri görebiliyorsunuz.

Instagram’ın ayrıca beğeni istatistiklerini gizlediğini de biliyoruz. Bu özellik sayesinde beğeni konusunda daha aktif olunması bekleniyor.

Instagram is testing to vibrate when you give a like

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 4, 2019