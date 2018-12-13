Instagram Sesli Mesaj Özelliği Nedir?

Instagram yeni bir özellik duyurdu. Bu özellikle birlikte Instagram’ın doğrudan mesajlaşma uygulaması Direct yenileniyor. Bundan sonra tıpkı Whatsapp, Messenger ve diğer mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi sadece metin mesajları değil ayrıca sesli mesajlar da gönderebileceğiz.

Instagram, mesajlaşma uygulaması olan Direct için yeni bir özellik duyurdu. Bu özellikle birlikte mesajlaştığımız kişiye uygulama içinden ses kaydedip gönderebileceğiz.

Bunun için mesaj yazdığımız kutucuğa galeri ve + simgelerinin yanına bir yeni simge daha eklendi. Mikrofon simgesine basılı tuttuğunuz zaman boyunca sesinizi kaydetmeniz mümkün. Bıraktığınız zaman ise kayıt duruyor ve karşı tarafa gönderiliyor.

Bu özellik tıpkı Whatsapp’taki gibi çalışıyor. Yakın zaman içinde Facebook’un Direct uygulamasını ve elbette Messenger’ı Whatsapp’a eş değer yapacağına da eminiz.