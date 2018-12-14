Instagram Premium Hesap Nedir?

Instagram’da yeni bir dönem başlıyor. Facebook yine radikal bir karar alarak Instagram uygulamasına çok önemli bir özellik getiriyor lakin bu özelliğin insanları birbirinden ayırması söz konusu. Instagram’da şuan test edilen özellik Premium hesap özelliği. Premium denilince aklınıza para gelebilir, ama para konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Lakin Premium hesaplarla ilgili değişiklikler ortaya çıktı.

Premium hesaplar popüler ve bol takipçili hesaplar için kullanılacak.

Bu hesaplar creator olarak görülecek.

Creatorler üretim yapan yön veren manasında kullanılabilir.

Premium hesaplarda takip edilenler görülecek.

Biri takibi bıraktığı zaman bilgi verilecek, bu hesaplar görülebilecek.

Buradaki amaç hesabın istatistiklerini tutabilmek ve ona göre değişikliklere gitmek.

Mesajlarınızı farklı gruplara ayırmanız mümkün olacak.

İş arkadaşları aile normal hesaplar şeklinde gruplar oluşturukabilecek.

Tüm bu yenilikler Premium hesaplarda kullanılabilecek. Bundan başka değişiklik olursa sizlere bildireceğiz. Son olarak bu hesaplardan ücret alınacak mı bilmiyoruz. Ya da bu hesaplar ticari amaçlı kullanılabilecek mi göreceğiz.