Instagram Özel Mesajda Gif Göndermek

Instagram her geçen gün kendini geliştiriyor. En yeni özelliklerinden birisi Direct uygulaması. Daha önce tartışmıştık. Direct Instagram uygulaması içerisine entegreyken yeni ve ayrı bir uygulamaya gerek var mıydı? Bu sorunun cevabını siz kullanıcılar vereceksiniz ama Instagram ekibi de Direct uygulamasının teşvik etmek için sadece ona özgü özellikler de ekliyor. İşte Direct uygulamasıyla yapabileceğiniz bir özellik; özel mesajda gif göndermek.

Facebook’un benzer girişimleri en başta tepki görüyor. Sonradan az da olsa kabul ediliyor. Messenger uygulamasında bunu da gördük. Şimdi Direct uygulamasıyla Instagram ve özel mesajı birbirinden ayıran Facebook, teşvik amaçlı yeni özellikleri sadece Direct uygulamasına ekliyor.

Bu özelliğin gif göndermek olduğunu söylemiştik. Gif göndermek için Direct uygulamasını indirin. Uygulama hali hazırda bulunan mesajlarını kendine çekecektir. Buradan mesajlaşmaya devam ederken artık gif butonuyla mesaj atacağınız kişiye haraketli resimler de gönderebilirsiniz. Bir başka bilmeniz gereken konu gif’in giphy ‘den çekiliyor olması. Kendi giflerinizi göndermeniz mümkün değil.

Android için Direct https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.direct&hl=tr

iOS için Direct https://itunes.apple.com/tr/app/direct-from-instagram/id1315182410?mt=8