Instagram Odak Özelliğini Kullanma

Artık focus denilen odak özelliğini kullanmak için çift kameraya bile gerek yok. Bazı telefonlar yazılım geliştirdikleri ve tek kamera bile odaklanma yapabiliyor. Buna portre modu deniliyor. Bazı telefonlar da durumu abartıp 3, 4 kameraya kadar çıktılar. Peki sizde hiç biri yok mu? Ne yazılımla portre moduna kullanabiliyorsunuz ne se çift kameranız var. Peki ne yapacaksınız?

Instagram odak özelliği

İnstagram’a son güncellemelerin birinde odaklanma özelliği geldi. Bu özellik sayesinde arkası buğulu fotoğraflar çekmemiz mümkün. Buna bokeh efekti deniyor. Bakın tanımı ne?

Bokeh nedir?

Ön plana çıkarmak istediğiniz nesneyi net gösterip ondan ayrılan arka plan ve yan kısımları bulanıklaştırmasıdır.

Instagram bu özellik sayesinde artık bu özelliğin bulunmadığı telefonlar için bire bir harika bir özellik olmuş.

Bu özelliği kullanmak için hikayeler kısmından kamerayı açınca alt kısımlardaki efektlerde focus ya da odak şeklinde belirtilir. Geçiş yapın ve kullanın.