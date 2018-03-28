Instagram Mesajlaşma Yöntemi Değişti

Instagram üzerinden mesajlaşmayı seviyor musunuz? O halde bu haber sizin için. Belki beğeneceksiniz belki beğenmeyeceksiniz ama artık sistem değişti. Instagram Direct mesaj yöntemi ayrı bir uygulama haline geldi. Bundan sonra Instagram takipçilerinizle ve size mesaj gönderenlerle mesajlaşmak için yeni uygulamayı kullanacaksınız. Uzun zaman önce Facebook mesajlaşma için de aynı şey olmuş ve Messenger isimli uygulama çıkmıştı. Bir çok insan bunu beğenmese de Facebook geri adım atmadı.

https://itunes.apple.com/tr/app/direct-from-instagram/id1315182410?l=tr&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.direct

Yukarıdaki adreslerden uygulamayı indirebilirsiniz. Mesajlaşma uygulamasına Instagram’da kullandığınız araçlar ekli gelecek. Bunun yanında Instagram arkadaşları da uygulamaya otomatik eklenecek. İşin tek kötü tarafı eskiden tek uygulama üzerinden yapılan herşey şimdi 2 uygulama ile yapılabilecek.