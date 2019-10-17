Instagram Karanlık Mod Nasıl Yapılır?

Instagram’ın en yeni özelliklerinden birisi karanlık mod bütün kullanıcıların merak ettiği bir özellik. iOS üzerinde kullanılabilir olan aranlık mod Android için testlerine devam ediyor. Şimdi sizinle Instagram’ı karanlık modda kullanmak için ne gerekli ve neler yapmalısınız konusundan bahsedeceğiz.

Instagram karanlık mod nasıl aktif edilir?

Bunun için gerekli şeylerden bahsedelim;

iOS 13 ve üzeri sürüm kullanmanız gerekiyor.

Telefonunuzda ve işletim sisteminizde karanlık mod ayarı olmalı yani karanlık modu desteklemeli.

Android için test kullanıcısı olmanız gerekiyor. (yakın zaman içinde yayınlanınca gerekli olmayacak)

Eğer bu gereksinimleri karşılıyorsanız karanlık modu iki işletim sistemi için aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz.

iOS için

Ayarlara gidin

Ekran ve parlaklık kısmına girin.

Koyu mod seçeneğini aktif edin.

Instagram artık karanlık moda göre ayarlanabilir durumda.

Android için

Google Play’i açın.

Instagram’ı bulun.

Uygulama sayfasına girin.

Sayfayı aşağı kaydırın.

Betayla ilgili bölüme gelin.

Katıl seçeneğini seçin.

Bu aşamadan sonra Instagram güncellemesi alacaksınız.

Güncellemeyi yapın.

Daha sonra telefonunuzun ayarlarından karanlık modu açın.

Bu işlemden sonra karanlık modun aktif olduğunu göreceksiniz.