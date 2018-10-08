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Instagram İsim Etiketi Nedir?


1 dakika önce
Yazar Tarık
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Instagram, son güncellemesiyle birlikte bir çok kişinin canını sıkan ve zaman kaybettiren bir sıkıntıyı gidermiş oldu. Bildiğiniz gibi Instagram’da birini aradığınız zaman aynı isimde binlerce insan çıkabiliyor. Peki bu insanlar arasından sizin aradığınızı nereden bulacaksınız? İsim etiketi özelliğiyle artık bu çok kolay.

iOS ve Android sürümüne eklenen bu yeni özellik sayesinde herkes kendisine isim etiketi ekleyebilecek. Kimlik kartı gibi olacak bu özellik sayesinde birini bulmak daha kolay olacak. İsim etiketini nasıl belirlersiniz?

Instagram 3 satır simgesine tıklayıp ad etiketini seçin. Burada kendinize bir etiket hazırlayın. Bu aşamadan sonra insanlar bu etiketi kamerasına okutup kişinin profilini doğrudan yükleyebilir ve takip edebilir ya da mümkünse içeriğini görebilir.  Bu özelliği kullanmak için Instagramınızı son sürüme güncelleyin.

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