Instagram İngilizce Dilini Türkçe Yapma

Facebook ve bir çok uygulamasında bazen uygulamayı açtığınız zaman karşınıza farklı dilde bir arayüz çıkabilir. Türkiye için bu farklı dil varsayılan olarak İngilizce oluyor. Neden böyle olduğunu kimse bilmiyor ya da dilin değişmesinde etkili değil. Siz değiştirmediyseniz Instagram neden Ingilizce? Çünkü arka planda web üzerinden gerçekleşen ya da uygulama üzerinde yaşanan bir değişiklik Türkçeyi devre dışı bırakabiliyor.

Normal şartlarda kısa süre içinde düzelen bu hata eğer kendisi düzelmezse aşağıdaki yolu deneyerek Instagram uygulamanızı Türkçe yapmanız mümkündür…

Instagram nasıl Türkçe yapılır?

İlk önce uygulamanızı açınız. Sağ alt kısımda yer alan profil resminize tıklayın Sağ üst kısımda yer alan 3 çizgi simgesine tıklayın. Sağ alt kısımda yer alan ayarlara tıklayın. Hesap satırına tıklayın. Dil satırına tıklayın.

Buradan istediğiniz dili seçin ve devam edin.

Bu yöntem dilinizi değiştirmeye yarıyor. Diliniz Türkçe olsa bile siz farklı bir dil kullanmak istiyorsanız buradan ayarlamayı yapmanız mümkün.