Instagram İçeriklerini Kaliteli İndirme Yolu

Instagram üzerinden bir fotoğraf ya da video mu beğendiniz? Onu indiriyorsunuz ama kalitesi mi düşüyor. Burada anlatacağımız bir kaç adımla Instagram üzerinden içerikleri çok kaliteli şekilde daha doğrusu kalitesi bozulmadan indirmeniz mümkündür. İşte o yöntem.

Burada sizlere bir site adresi vereceğiz. Bu sitenin benzerleri bulunuyor. Alternatifleri keşfedebilirsiniz. Yapmanız gerekenleri anlatacağız.

https://qdownloader.net/instagram-video-downloader-photo-downloader adresine gidin.

Burada ilgili arama çubuğuna kopyaladığınız bağlantıyı girin.

Daha sonra Download butonuna tıklayın.

Normal şartlarda benzer bir sürü site olsa da bu sitenin farkı kalite kayıpsız indirme yapabilmesi. Yüklendiği en yüksek kaliteli halinde sizlere video ya da fotoğrafı indirebiliyor. Peki içeriği nasıl kopyalayacaksınız? Web sitesi üzerinden içeriği açmanız ve o şekilde bağlantıyı kopyalamanız gerekmekte.