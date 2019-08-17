Instagram, multimedya sosyal medya sitesi özellikle fotoğraf ve video paylaşma konusunda bir numaralı sosyal medya sitesidir. Instagram’da bir çok özellik bulunur, bunlardan birisi de konumdur. Konum, fotoğraf ya da videoyu nereden paylaştığımız hakkında bilgi verir. Ayrıca bir diğer önemli özelliği de o konuma ilgi duyanların hesabınızı görmesini sağlar. Bu nedenle takipçi toplamak için de idealdir.

Instagram Hikayelerine Konum Ekleyemiyorum sorunu sebepleri

Neden Instagram Hikayelerine konum ekleyemezsiniz?

Instagram uygulamasının güncel olduğundan emin olun. Güncel olmayan uygulamada uyum sorunu olabilir.

İnternet erişiminiz olduğundan emin olun. Instagram internetsiz kullanılamaz.

Konum servislerinin açık olduğundan emin olun. Instagram konumu eklemek için konum servislerini kullanır. Konum servisleri o an nerede olduğunuzu bilir. Instagram bilgiyi buradan alır.

Hesabınızda bir sıkıntı olabilir. Mümkünse başka bir telefon üzerinden hesabınızı açın.

Konum paylaşımı aşırı yoğun olabilir. Özel etkinlikler herkesin aynı konumu paylaşmasına neden olur. Siz de o insanların içindeyseniz sizin paylaşımınız yoğunluktan etkilenebilir.

Kısaca Instagram konum paylaşımı için sizlere sorun ve çözümlerden bahsettik. Hala sorun yaşayan varsa yorum kısmından iletişime geçin.