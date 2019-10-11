Instagram Hikayeleri Gizlice Nasıl Görüntülenir?

Instagram’ın hikayeler özelliği oldukça ilgi gören bir özellik. Hikayelerin bazı verileri kaydettiğini ve kullanıcısına sunduğunu biliyoruz. Örneğin bir hikaye paylaştınız. Bu hikayenin istatistiklerinde kaç kere izlendiğiniz ve kimlerin izlediğini görebiliyorsunuz. Peki siz başka birinin hikayesini görüntülemek istiyorsunuz ama görüntüleyenler arasında da görünmek istemiyorsunuz. Bunun en iyi örneği küs olduğunuz bir arkadaşınızın hikayeleri, rakibinizin hikayeleri, çok alakasız bir ilgi alanında paylaşım yapan hikayeler vs. Bunu nasıl yapacaksınız?

Stories Watch

Aslında sahte bir profil açarak hikayeleri sanki başka biriymiş gibi görüntülemeniz mümkün ama bu çok zahmetli. O halde sizi Stories Watch isimli uygulama ile tanıştıralım.

Yapmanız gereken tek şey;

https://www.storieswatch.com/ buradan siteye girin.

Search instagram username kısmına hikayesini görüntülemek istediğiniz kişinin kullanıcı adını girin.

Arayın.

İşlem bu kadar. Burada görüntüleyemeyeceğiniz hesaplar, gizli olanlar, hesapların yakın arkadaşları, 24 saatten sonra silinin hikayeler gibi. Bu web uygulaması sadece hikaye görüntülemek içindir. Normal paylaşımları göstermez.