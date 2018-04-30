Instagram Hikayelere Yeni Özellikler

Facebook, gerek Whatsapp için gerekse Instagram için güncelleme yaparken piyasada var olan örneklerinden bir çok şey kopyaladığının farkındasınızdır. Şimdi onlardan 2 farklı yeni kopya özellikten bahsedeceğiz. Kopya olması bizim için elbette sıkıntı değil ama bu özellikler yeni değil daha önce kullanıldı demek için bu şekilde konuşuyorum.

Instagram’ın hikayeler kısmına gelecek ilk özellik çoklu fotoğraf paylaşma oldu. Bu özellik hikayeler kısmında yeni bir simgeyle geldi. Bu simgeyle birlikte galerinizden birden fazla fotoğraf seçip aynı anda hikayenize atmanız mümkün. Yine tekli paylaşımda olduğu gibi çoklu paylaşımda da filtreleri kullanmak mümkün. Bu özellik uzun zamandır zaten Snapchat’te kullanılıyor.

Instagram’ın hikayeler kısmına gelen ikinci özellik ise konumlarla ilgili oldu. Bundan sonra size en yakın ve en çok paylaşılan konumu sizlere önerecek ve gösterecek olan Instagram bunu da Swarm’dan almış görünüyor. Swarmda şu şekilde paylaşım oluyordu, sizin yakınınızda olan ve insanların çok çok ben buradayım dediği yerler istatistiksel olarak sizlere bildiriliyor. Bundan sonra da Instagram hikayelerine konum eklerken insanların en çok nerede paylaşım yaptığını görebilecek ve dilerseniz siz de onu seçebileceksiniz.