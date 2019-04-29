Instagram Hikayelere Test Ekleme

Instagram’a yeni bir çıkartma eklendi. Hikayeler kısmında kullanılabilen bu özellik takipçilerinizi teste tabi tutmanızı sağlıyor. Seçenekli bir soru sorabiliyor ve karşıdan cevap bekleyebiliyorsunuz. Nasıl yapıldığını görelim.

Instagram hikayelerden test çıkartmasını ekleyin.

Soracağınız soruyu oluşturun.

Şıkları ekleyin.

İki şık görünecektir.

2. çıkkı yazarken 3.sü belirecektir.

3. şıkkı yazarken 4.şık beliriyor.

Şıkları da yazdıktan sonra hangisi doğruysa onu seçebiliyorsunuz.

Hazırlama aşaması bu kadar. Bundan sonra hikayenizde soru sormak mümkün. Takipçileriniz doğru cevabı verdiğinde yeşil olan şık yanlış cevabı verdiğinde de kendini belirtebiliyor. Ayrıca sizin verilen cevapları görmeniz de mümkün oluyor.

Hikayenizde ekranı yukarı kaydırın ve anket şeklinde hangi şıkkın kaç oy aldığını kontrol edin. Ayrıca bu kısımda kimlerin bu cevabı verdiğini görmeniz de mümkün. Oldukça detaylı olan Instagram Test çıkartması oldukça kullanılacak gibi görünüyor. Bu tür yeniliklerle birlikte insanlar bu uygulamayı daha çok kullanmaya başlıyor.