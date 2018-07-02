Instagram Hikayelere Müzik Ekleme

Her gün 400 milyon insanın kullandığı Instagram hikayelere yeni bir özellik daha geldi. 1 Milyar kişinin kullandığı Instagram’a hikayeler kısmına yeni bir özellik eklendi. Yakın zaman içinde ülkemizde de kullanılabilecek bu özellikle birlikte Hikayelerinize müzik eklemek mümkün olacak.

Instagram hikayelere müzik eklemek için fotoğrafınızı ekledikten sonra çıkartmalar kısmından müzik ekleyebileceksiniz. Müzik eklemek için muhtemelen zaten orada bulunan müzikleri ekleyebileceksiniz. Kendiniz telefonunuzdaki bir müziği şimdilik ekleyemeyeceksiniz. Zira telif sorunu ortaya çıkabilir.

Birisi hikayelerinizi görüntülerken eğer müzik eklediyseniz görüntü açıldığı zaman müzik otomatik olarak başlayacak ve bir çıkartma ile birlikte müziğin kime ait olduğu konusunda bilgi verilecek. Şimdilik belli ülkelerde kullanılabilen bu özellik yakın zaman içinde ülkemizde de kullanıma girecek.