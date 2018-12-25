Instagram Hikayelerde Nasıl Uzun Video Paylaşılır?

Instagram hikayeler kısmında 24 saat içinde silinecek olan videolar maalesef 15 saniyeden uzun paylaşılamıyor. Teoride durum hala aynı ama videoyu uzun olarak paylaşmak bir nevi daha kolay . Anlatacağımız bu yöntemle uzun video paylaşmak için zorlanmayacak tek bir hareketle uzun bir video paylaşmış olacaksınız.

Yeni gelen güncelleme ile iki yöntemle uzun video paylaşabiliyorsunuz. Mantık ise şu şekilde, videolar yine 15 saniye ama doğru sıra ile parçalara bölünmüş şekilde hikayeler oluşturmak mümkün.

Birinci yöntem ile uygulama içi kameradan parmağınızı kameradan çekmeden video kaydına devam ederseniz kesinti olmuyor. İstediğiniz süre kayıt yapabilirsiniz. Parmağınızı çektiğiniz zaman video otomatik olarak doğru sıra ile 15 saniyeler bölünüp parça parça yayınlanıyor.

İkinci yöntem maalesef 60 saniye 4 parça video yayınlıyor. Bunun için hali hazırda telefonunuzda olan videoyu yüklüyorsunuz. 4 parça şeklinde yayınlanıyor.

Instagram hikayeler kısmında bu şekilde video paylaşabilirsiniz.