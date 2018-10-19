Instagram Hesabını Geçici Olarak Kapatma Nasıl Yapılır?

Instagram hesabınızı geçici bir süreliğine kapatmak isteyebilirsiniz. Kısa süreliğine Instagram’da görülmek istemeyenler bu işlemi uyguladığı zaman başkası tarafından arandığında hesap görülmüyor ve arama sonuçlarında çıkmıyor. Bu kapatma işleminden farklı olarak daha sonradan yani istediğiniz zaman açılabiliyor. Daha fazla detay vereceğiz. Ondan önce nasıl yapılır kısmına geçelim.

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/ bu adrese giderek hesabınıza giriş yapınız. Doğrudan geçici olarak dondurma sayfasına gideceksiniz. Daha sonra ilgili hesabınızı sayfada görebilirsiniz. Alt kısımlarda hesabını neden kapatıyorsun kısmına bir açıklama girmeniz mecburidir. Akabinde alt kısımda şifre kısmına ilgili şifrenizi giriş yapın ve hesabınızı geçici olarak dondurun.

Bu işlem hakkında bir başka detay, dondurma işleminden sonra 24 saat hesabınıza ulaşamaz, yanlış şifre hatasını alırsınız. O yüzden boşuna denemeyin. 24 saat geçtikten sonra hesabınıza giriş yaparak tekrar aktif edebilirsiniz.

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