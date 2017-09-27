İnstagram Hesabı Nasıl Gizlenir?

İnstagram hesabınızın gizli olması ne anlama gelir? Eğer İnstagram hesabınız gizli ise arkadaşınız olmayanlar gönderilerinizi göremezler. Fotoğraflarınızın güvenliği açısından önemli olan hesap gizleme işlemini nasıl yapacağınızı kısaca aşağıda anlatacağım.
İnstagram hesabınızı gizlemek için;
- Öncelikle profilinize girin. Profilinizin sağ üst köşesinde yer alan üç nokta butonuna tıklayın.
- Karşınıza seçenekler adında bir alan gelecek. Bu alanın ortalarında yer alan “gizli hesap” seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor.
- Bu işlemin ardından İnstagram hesabınızı gizlemiş olursunuz. Sizinle arkadaş olmayan hiçbiri gönderilerinize erişemez.
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