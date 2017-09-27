İnstagram Hesabı Nasıl Gizlenir?

İnstagram hesabınızın gizli olması ne anlama gelir? Eğer İnstagram hesabınız gizli ise arkadaşınız olmayanlar gönderilerinizi göremezler. Fotoğraflarınızın güvenliği açısından önemli olan hesap gizleme işlemini nasıl yapacağınızı kısaca aşağıda anlatacağım.

İnstagram hesabınızı gizlemek için;