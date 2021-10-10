Instagram hesabınızı kullanmak istemiyorsanız tamamen silmek yerine geçici bir süreliğine devre dışı bırakabilirsiniz.

Hesabınızı geçici olarak dondurduğunuzda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenileriniz tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden aktifleştirene kadar gizleniyor.

Geçici olduğu için kararınızdan vazgeçerseniz ve tekrar aktifleştirmek isterseniz oldukça kolay bir şekilde Instagram hesabınıza geri dönebilirsiniz.

Instagram Hesabını Geçici Olarak Dondurma

https://www.youtube.com/watch?v=loRyE9J-hP8

Instagram hesabınızı geçici olarak dondurmak için izlemeniz gereken adımlar:

Öncelikle Instagram uygulamasından hesabınızı geçici olarak donduramayacağınızı belirtelim. Bunu yapabilmek için Instagram’ın web sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Telefon, tablet ya da masaüstü bilgisayarınızdan Instagram’ın tarayıcı sayfasına gidin.

Oturum açtıktan sonra sağ üst kısımda yer alan “Kişi” simgesini tıklayın. Ardından “Profili Düzenle” seçeneğine tıklayın.

Ekranı aşağıya doğru indirdiğinizde sağ alt kısımda “Hesabımı geçici olarak kapat” yazısı ile karşılaşacaksınız. İşleminize devam edebilmek için bu yazıya tıklayın.

Instagram, hesabınızı neden kapatma talebinde bulunduğunuzu öğrenmek isteyecektir. “Hesabını neden kapatıyorsun?” sorusunun yanındaki açılır menüden bir tercih yapın. Herhangi bir neden sunmak istemiyorsanız “Başka bir şey” seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Son aşamada ise, gelen şifre alanına şifrenizi girin ve “Sil” butonuna tıklayın.

Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra artık hesabınızı devre dışı bırakmış olacaksınız. Instagram, tekrar dönmek istemeniz durumunda size yaklaşık 1 ay süre tanıyor. Eğer 1 ay içerisinde hesabınıza girmezseniz 1 ay sonra profiliniz ve hesap bilgileriniz tamamen siliniyor. Eğer bu süre içerisinde Instagram hesabınızı tekrar aktif hale getirmek isterseniz hesabınıza yeniden giriş yapmanız yeterli olacaktır.

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