İnstagram Hashtag Takip Etme

En popüler fotoğraf ve video sosyal medya sitesi/uygulaması instagrama güncelleme ile hash tag takip özelliği eklendi. Bundan sonra özel konularda daha kolay fotoğraf ve video görmeniz mümkün olacak.

Hashtag özellikle Twitter üzerinde sık kullanılan bir filtreleme yöntemi. Paylaşımınız hashtag eklediğiniz zaman o hashtag yani etiket de gezinenler sizin de paylaşımınızı görebiliyor. Bu sayede daha fazla takipçiye ulaşabildiğiniz gibi daha özel konularda paylaşımınızı insanlara gösterebiliyorsunuz.

Bir örnek verelim instagramin paylaşımlarında #tatil etiketiyle yayınlanan paylaşımları artık takip etmeniz mümkün olacak. Bu sayede bu etiket altındaki paylaşımlar haber akışınızda kendiliğinden görülecektir ki hiç bir paylaşımı kaçırmazsınız.