Instagram’ı bu şekilde kullanmak istiyorsanız şimdiye kadar 3. parti bir uygulamadan yararlanmanız gerekiyordu. Bu özellik Instagram’ın kendisine geldi ve artık herhangi bir 3. parti yazılıma ihtiyaç duymadan gönderilerinizi zamanlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenleri hemen alt kısımda sıraladık.

Instagram gönderi nasıl zamanlanır?

Bu özelliğin kullanılması için Facebook içerik stüdyosuna kayıt olmanız şart. Böyle bir şart koyulmasının sebebi muhtemelen bir alt yapı desteğidir. https://www.facebook.com/help/publisher/2203372039697947 bu adresten kayıt olmak için gerekli bilgileri alın ve işlemleri tamamlayın.

Bu aşamadan sonra Instagram’ın varsayılan gönderi zamanlama özelliği sizin hesabınıza da gelecek. Bu aşamadan sonra gönderi oluştur kısmına zamanla seçeneği de belirleyecek. Burada gerekli zamanlamaları yapabilir ve aylar sonrasına dahi gönderi zamanlayabilirsiniz.

Gönderi zamanlama ne işe yarar?

En küçük örnek, gecenin ilerleyen saatlerinden önce paylaşamayacağınız bir gönderiniz var. Ama bunun için gece kalkmakta istemiyorsunuz. O halde gönderi zamanla sayesinde istediğiniz saatte gönderinizi yayınlayabilirsiniz. Önceden düzenleme yaparak bütün gönderiler belirlediğiniz saatlerde yayınlanır.