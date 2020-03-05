Instagram Canlı Yayınlarını Bilgisayardan İzleme

Instagram, bir uygulama olarak oldukça işlevsel olsa da web sürümü için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Tarayıcı üzerinden yapabileceğiniz Instagram işlemleri oldukça kısıtlıdır. Örneğin canlı yayın izlemek gibi. Birisi canlı bir yayın başlattığı zaman onu izlemek için telefona ihtiyacınız olacak. Bu yazıda sizlere bunu aşmak için yapılması gerekenleri anlatıyoruz. Yani Instagram’da web sürümü üzerinden canlı yayın nasıl izlenir gelin birlikte inceleyelim.

Desktop for Instagram

Bu bir Chrome uzantısı olup bir çok yeteneği vardır. Yeni videolar ve fotoğraflar için Instagram’da arama yapabilir, insanların hikâyelerini izleyebilir, kendi videolarınızı IGTV’de paylaşabilir ve Instagram’dan masaüstünüze video ya da fotoğraf indirebilirsiniz. Geliştiriyice göre bu uzantı telefondaki Instagram uygulaması nasıl çalışıyorsa, hangi yeteneğe sahipse hepsine sahip.

Özellikle bilgisayardan Instagram kullanarak canlı yayın izlemek isteyenler, arkadaşlarının paylaşımlarını daha etkili ve rahat bir şekilde görmek isteyenler için oldukça kullanışlı bir eklenti olduğu söylenebilir.

Özellikle başkasının paylaştığı genel içerikleri siz de paylaşmak istiyorsanız onu indirmeniz gerekiyor. Aksi halde Twitter gibi retweet özelliği de bulunmuyor. 3. parti yazılımla bir içerik tekrar paylaşılabiliyor. Bunları aşmak için içeriği indirmeniz gerekiyor. Bu özellik yine bu uzantıda bulunuyor.

Desktop for Instagram uzantısına bir bakın.