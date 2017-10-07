İnstagram Anket Yayınlama

Yeni Güncelleme ile birlikte İnstagram hikayeler kısmına şimdi anket de ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede hikayeler kısmını daha aktif ve eğlenceli hale getiren İnstagram kullanımı arttırmaya çalışıyor. Peki İnstagram anketi nasıl açılır?

1. Hikayeler kısmı için bir fotoğraf çekin

2. Gülen surata tıklayın ve anketi seçin

3. Burada evet ve hayır seçenekleri eklenir

4. İsterseniz bu seçenekleri istediğiniz yere koyabilirsiniz

5. Seçeneklerin üstüne ifade ekleyebilirsiniz

İnstagram Anket özelliği 24 saat kalıcı oluyor. Daha sobra siliniyor. Kullanılan oyu aninda görebiliyorsunuz. Oy kullananlar da sonucları oy kullandıktan sonra görebiliyor. Kullanmaya şimdi başlayın.