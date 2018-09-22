InstaFake Nedir?

Geliştirme aşamasına anlam veremediğimiz bir uygulama, InstaFake ‘ten bahsedeceğiz. Psikolojisi bozuk bir anda garip birinin geliltirdiğini düşünüyorum. Zira ismini okudum ama bir insan neden böyle bir uygulama geliştirir anlam yükleyemedim. Muhtemelen iki insanın birbirini kıskandırmasını istemiş, bu sayede kıskançlık krizi geçirip birbirlerini boğazlamalarını amaçlamış olabilir.

InstaFake uygulaması, Instagram ‘ın mesajlaşma kısmı gibi görünüyor. Ama tek farkı burada kendinizden kendinize mesaj atıyorsunuz. Lakin mesaj atan ismi ve profilini düzenleyebiliyorsunuz. Şöyle ki kız arkadaşınızı kıskandırmak için başka bir kızın profil resmini, aynı profil ismini vs bütün detayları kullanarak gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte mesaj atıyorsunuz. Elbette mesajlar başkasına gitmiyor. Sizde kalıyor. Ya da başka yerden size gelmiyor. Bunun ekran görüntüsünü alıp kız arkadaşınıza gösterebilirsiniz.

Ya da bu sayede iki sevgiliyi birbirinden ayırmanız mümkün. Ona bu uygulama ile iftira atarak başkaları tarafından yaftalanmasını sağlayabilirsiniz. Çok ünlü birisinden mesaj gelmiş gibi yapıp hava atmanız da mümkün.

Şimdi başka özelliği varsa siz söyleyin. Başka ne işe yarar bu InstaFake uygulaması. Ülke olarak ciddi manada zor günler geçirdiğimizin kanıtıdır .