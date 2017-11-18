İnsan Beyni İnternete Neden Bağlanır?

Bir çoğunun etik olarak kabul etmediği ve ileriki zamanlarda hackerlar göz önünde alındığı zaman güvenlik sorunları da doğuracağı öngörülen bir keşif yapıldı. İnsan beyni ilk defa internet ortamına bağlandı. Peki neden böyle bir iş yapılır? Bundan nasıl ve neden olduğundan biraz bahsedeceğiz.

Bu güne kadar beyin hasarı ve diğer sorunları çözmek adına çekilen röntgenler beyinden gelen sinyalleri bilgisayara aktaran teknolojiler kullanıldı. Peki internet ortamı da nedir? Bunun esas amacı insan beyin sağlığını uzaktan kontrol edebilmek. Zira internet yani www bütün dünyaya bağlı, insan beyni de buna bağlı olunca uzaktan durumu kontrol edilebilir. Ayrıca geliştirilecek bir mobil uygulama vasıtasıyla insan kendi beyin aktivitelerini gözden geçirebilir.

İnsan beynine eklenen, monte edilen EEG cihazı sayesinde ilgili beyin internete bağlandı. Projeye Brainternet deniliyor. Beyniniz internete bağlı olduğunda zaman içinde geliştirilecek virüslerle kontrol edilebilir mi? Aslında bu EEG cihazının ne kadar etkili olduğuna bağlı. Ama öneriler arasında internete değil de yeniden oluşturulacak ve internetten bağımsız olacak bir ağ vasıtasıyla beynin bu ağa bağlanması ve sağlık açısından uzaktan kontrol edilmesi söz konusu. Bu tür bilimsel gelişmelerden sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.