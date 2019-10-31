İnşaat Maliyeti Hesaplama

Son zamanlarda artan inşaat maliyetlerinden ötürü inşaat yapan şirketler, mütahitler ve ustalar oldukça ince hesaplar yapmaya başladı. Beton fiyatları, demir fiyatları son dokunuşlar oldukça maliyetli hale geldi. Bu nedenle herkes çok ince hesaplar yapmak zorunda. Bu yazımızda sizlere inşaat maliyeti en ince detayına kadar nasıl hesaplanır konusundan bahsedeceğiz.

İnşaat Maliyetinde Önemli Hususlar

İnşaat genel manada iki aşamaya ayrılacak olursa, kaba inşaat ve ince inşaat olarak belirtilir. İlk aşama olan kaba inşaat üzerinden ilerleyecek olursak maliyet hesaplamada karşımıza bir kaç husus çıkacaktır. Temelde ne kadar kaliteli ürün kullandığınıza ve markasına göre inşaat maliyetiniz değişecektir. Maliyetinizi etkileyen bir kaç diğer temel unsur ise; güvenlik, göze hitap eden bir sonuç, kullanışlı bir yapı şeklinde sıralanabilir. Kaba inşaatın maliyetini hesaplarken maliyeti en çok etkileyecek temel unsurlar; inşaatın yapılacağı yer, kullanılacak malzemelerden olan demir ve beton tercihleri.

Yapılacak binaya göre zemin üzerinde yapılacak çalışma maliyetinizi arttıracaktır. Bununla birlikte binanın yüksekliği, genişliği, ne amaçla kullanılacağına bakılarak kullanılacak demir değişebilir. Bunun da maliyete çok önemli bir etkisi olur. Beton da aynı şekilde kullanılacak binaya göre değişiklik gösterebilir. Kolon, kiriş ve sonrasında duvarların kalınlığı ve sayıca az ya da çok olması maliyetinizi oldukça etkiler.

İnşaat Maliyetleri nasıl değişir?

Bir örnek üzerinden maliyetlerin nasıl değişeceğine kısaca bakalım. İnşaat maliyetinizi hesapladınız ve herşey hazır. Daha sonradan bir şekilde binanın bir dairesine 1 çalışma odası ya da kiler gibi bir bölüm eklemeniz gerekti. Bir önceki maliyet hesabınızın aynı kalacağını mı düşünüyorsunuz? 1m2’lik değişiklerin maliyetlerinizi etkileyeceğini unutmayın. Örneğin fazladan bir oda için beton miktarında artış olacak. Buna binaen kullanacağınız demirin de artması gerekiyor. O kısım için kalıp kısmında bir artış meydana gelecektir. Duvar da aynı şekilde. İnce inşaat kısmında boya miktarından fazladan bir kapı ve diğer kaplamalar, eşik çıtasından parkesine ve bunların uygulanma maliyetlerine kadar hepsinde değişiklikler olacaktır. Peki bunca hesabın içinden nasıl çıkacaksınız? Maliyetlerin çok ince hesaplanması gereken şu zamanda bu işte en iyi karı elde etmek için ne yapmalısınız?

Bunun için bilgisayar yazılımları bulunuyor. En ince maliyeti hesaplamak için İnşaat Hesabı yazılımını kullanabilirsiniz.

%98’e kadar doğruluk payıyla sizi en iyi kar ettirecek bir yazılımdır.

Hesapları bulunduğunuz bölgenin değişkenlerine göre yaparak doğruluk payını arttırır.

Kullanılan verilerin tamamı daha önceki tecrübelerden ve genel kurallardan gelir. Yazılım bu şekilde oluşturulmuştur.

Bütün değişkenler birbirleriyle bağlantılıdır ki bu sayede yukarıda bahsettiğimiz üzere binaya eklenecek 1m2 alanın size her açıdan maliyete etkisini ortaya koyar.

Size 60 sayfaya kadar detaylı bir rapor sunar ve her açıdan işin neye mal olacağını karşınıza çıkarır.

Genel bir inşaat maliyeti raporu değil yapacağınız projeye göre size rapor verir. Basit bir örnek vermek gerekirse bir apartmanda maliyet hesabına katılan asansörü villa için hesaba katmayacaktır.

Bu yazılımla artık hangi projeye neler yapılacak, çalışmaların ilerleme durumu, yapılan değişikliklerin maliyete yansıması, cebinizden çıkan paraya kadar en ince hesapları bile karşınızda bulabilirsiniz.

Örnek inşaat hesabı raporunu inceleyebilirsiniz. Sizde inşaat hesabı yapmak için buradan siteyi ziyaret edebilirsiniz.

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