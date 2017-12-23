Indirimli Oyun Nasıl Alınır?

Bilgisayar telefon ve benzeri teknolojik aletlerle arası iyi olanlar muhtemelen oyun da oynuyordur. Bu yazida sizlere kısaca indirimli oyun nasıl alınırsınız? Konusundan bahsedeceğim.

İlk önce mobil platformdan bahsedelim.

1. Her hafta ios platformu için bir oyun AppStore da ücretsiz yayınlanır. Kaçırmayın.

2. Her hafta Android için bir oyun 20 Kuruşa satılır. Kaçırmayın.

3. Uplay, GoG ve Humble Bundle gibi dijital oyun satan siteler zaman zaman bazı talepleri karşılığı (sosyal medya beğen paylaş vs) ücretsiz oyun veriyor kaçırmayın.

4. Steam kış indirimleri başladı. Bu haftayı kaçırmayın. Özel günlerde steam inanılmaz indirimler uyguluyor. Bu indirimi kaçırmayın.

5. Enpara gibi bazı kartlar Appstore ve Google Play üzerinden indirim uyguluyor. Alışverişi yapıyorsunuz yaptığınız alışverişin %20 sini geri ödüyorlar. Elbette alabileceğiniz maksimum bir indirim var.

6. G2a sitesi. Buradan dünyanın her yerinden satışa sunulan en uygun fiyatlı oyunlari bulabilirsiniz. Şöyle ki bir oyun için bir kaç fiyat bulabiliyorsunuz. Satıcılar aynı oyun için farklı fiyat veriyorlar. Bunun içinden indirimde olanları takip edebilirsiniz.

Bunun gibi yöntemlerle indirimli oyunlar alabilirsiniz. İndirimli oyun almak için size bir kaç püf noktadan bahsettim.